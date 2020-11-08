Нурсултан Назарбаев поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях Саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры.
Елбасы выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств.
В завершение послания, Нурсултан Назарбаев пожелал Джозефу Байдену успехов в государственной деятельности.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Ранее сообщалось, что кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента США.
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