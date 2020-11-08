+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 16 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента США

8 Ноября 2020 11:30
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Новости по теме
Аскар Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в ВКО
Аскар Мамин дал старт реализации второго этапа развития курортной зоны Актау Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив газеты «Экспресс К» со 100-летним юбилеем Аскар Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мангистауской области

Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях Саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры.

Елбасы выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств.

В завершение послания, Нурсултан Назарбаев пожелал Джозефу Байдену успехов в государственной деятельности.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Ранее сообщалось, что кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента США.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив