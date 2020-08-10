Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост  Президента Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост Президента Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Проголосовав за Вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь.

Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. При этом Казахстан нацелен на дальнейшее расширение и углубление связей с Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран», - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов Президента Беларуси: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов.

По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,04%, Сергея Черечня - 1,13%, против всех - 6,02%.

Участие в выборах приняли 5 798 908 человек, или 84,23% избирателей, включенных в списки. За Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 человека, за Андрея Дмитриева - 60 543, за Анну Канопацкую - 97 926, за Светлану Тихановскую - 574 312, Сергея Черечня - 65 784.