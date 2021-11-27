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Нурсултан Назарбаев посетил театр «Астана Опера»

27 Ноября 2021 21:30
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Нурсултан Назарбаев посетил театр «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы посетил театр «Астана Опера», где состоялся сольный концерт «Для тебя, мой Казахстан!» известной оперной певицы Марии Мудряк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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В детском возрасте она по программе «Болашак» прошла обучение в Милане в Высшей академии музыки, а затем успешно окончила Государственную консерваторию им. Дж.Верди. Является лауреатом множества международных конкурсов. За короткое время М.Мудряк стала одной из самых востребованных оперных певиц, прославившись выступлениями на сценах знаменитых театров.

Концерт был посвящен Дню Первого Президента Казахстана и 30-летию Независимости страны. В праздничной программе также участвовали баритон Владимир Стоянов (Болгария) и симфонический оркестр театра «Астана Опера». Дирижер – Альвизе Казеллати (Италия).

По завершении концертной программы Н.Назарбаев побеседовал с М.Мудряк. Она поделилась с Елбасы своими творческими планами. В частности, М.Мудряк сообщила, что планирует дать еще несколько концертов в Казахстане, а также выступить в ОАЭ для гостей Всемирной выставки ЭКСПО. В свою очередь, Первый Президент Казахстана отметил высокий профессионализм оперной певицы и пожелал ей дальнейших творческих успехов.


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#Культура   #Первый Президент - Елбасы   #Астана Опера  
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