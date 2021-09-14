КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев посетил социально-культурные объекты в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Перед посещением социально-культурных объектов Первый Президент Казахстана встретился с акимом Жамбылской области Б. Сапарбаевым. В ходе встречи Елбасы был проинформирован о ходе восстановительных работ и предпринимаемых мерах по оказанию помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах.

Аким Жамбылской области также представил Елбасы информацию о социально-экономическом развитии региона, ходе реализации предвыборной программы партии «Nur Otan», а также мерах, направленных на решение вопросов в аграрном секторе и обеспечения занятости населения. Первый Президент Казахстана дал положительную оценку работе руководства региона.

После встречи Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью исторического музея «Альжан ана» и принял участие в церемонии посадки дерева на территории учреждения. Кроме того, Первый Президент Казахстана посетил сельский Дом культуры, в котором функционируют библиотека и различные кружки. Также здесь расположен концертный зал на 250 мест. В ходе посещения объекта Елбасы были представлены музыкальные произведения в исполнении артистов Жамбылской областной филармонии и воспитанников районного дома культуры.

Первый Президент Казахстана также ознакомился с работой спортивно-оздоровительного комплекса. Комплекс включает в себя большую арену, универсальный зал, зал для занятий боксом и борьбой. В настоящее время в спортивно-оздоровительном комплексе тренируется более 400 детей и юношей по шести видам спорта: вольная борьба, тхэквондо, каратэ, волейбол, футбол, бокс.



