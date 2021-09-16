Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников Евразийского Медиа Форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников XVII Евразийского Медиа Форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рад приветствовать участников и гостей XVII Евразийского Медиа Форума. За прошедшие годы форум стал признанной медийной площадкой для обмена мнениями. Известные политики, эксперты и представители ведущих средств массовой информации рассматривают здесь самые актуальные для мирового сообщества вопросы, вырабатывают новые подходы к их решению», - зачитал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев обращение Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев отметил, что впервые в своей истории форум проходит в онлайн-формате, но это нисколько не сказывается на значимости и широком обсуждении насущных проблем Евразии и мира.

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей государственной независимости. Нами был пройден большой и сложный путь, на котором достигнуты существенные признаваемые всеми результаты. Сегодня перед нашей страной стоит новая амбициозная задача - к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира. Благодаря тому, что стержнем движения Казахстана вперед всегда выступало единство народа, будет достигнута и эта стратегическая цель», - подчеркнул Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в текущих условиях новых глобальных вызовов и борьбы с пандемией именно принцип сплоченности должен стать основополагающим для всего человечества.

«Желаю всем участникам форума плодотворной дискуссии. Пусть ваша работа служит глобальному осознанию того, что дальнейшее развитие современного мира возможно только через единство, диалог и взаимоуважение», - обратился к участникам форума Елбасы.