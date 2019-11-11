Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.