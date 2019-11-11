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Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным
11 Ноября 2019 21:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Ключевые слова: Россия, Первый Президент - Елбасы,
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