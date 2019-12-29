Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. - Состоялся телефонный разговор между Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Турецкий лидер пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – благополучия и процветания.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-турецких отношений и широкие перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.