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Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом

29 Декабря 2019 18:16
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Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. - Состоялся телефонный разговор между Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Турецкий лидер пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Казахстана – благополучия и процветания.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-турецких отношений и широкие перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.


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Ключевые слова: Турция, Первый Президент - Елбасы,
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