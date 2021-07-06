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    13:37, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев по праву снискал заслуженный авторитет и всеобщее уважение в мире - Эмомали Рахмон

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Елбасы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

    Президент Таджикистана от всей души поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности на благо братского народа Казахстана.

    Таджикский лидер отметил, что Нурсултан Назарбаев в качестве Первого Президента Республики Казахстан по праву снискал заслуженный авторитет и всеобщее уважение в мире. При этом Эмомали Рахмон указал на большой вклад Елбасы в установление и развитие всех аспектов отношений дружбы и тесного взаимодействия Казахстана и Таджикистана.

    Нурсултан Назарбаев выразил благодарность лидеру Таджикистана за сердечные пожелания и подтвердил важность дальнейшего укрепления казахстанско-таджикского сотрудничества в различных сферах.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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