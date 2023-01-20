Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце

20 Января 2023, 12:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, передает МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни Первого Президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя», - сообщил в Twitter пресс-секретарь Н.Назарбаева Айдос Укибай.

Фото: gov.kz