Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием «зеленого пояса» столицы
Первый Президент Казахстана отметил, что созданный за эти годы «зеленый пояс» значительно повлиял на формирование благоприятного климата и улучшение экологии города.
– Первые посаженные деревья уже достигли 20 метров, став густым лесом. Обогащается флора и фауна. Благодаря этому лесу формируется благоприятный климат, улучшается экология. Я искренне благодарен всем, кто способствует развитию «зеленого пояса». Их труд достоин награды, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы также рассказал о том, что к работе по озеленению столицы привлекаются ученые и специалисты из Турции, Китая, Венгрии и других стран. Кроме того, была отмечена работа по развитию парковой зоны внутри города.
– Работа, проведённая за эти годы, получила широкую поддержку наших граждан. Здесь проложены велодорожки и созданы места для проведения досуга. Жители собирают ягоды и грибы, - сказал Первый Президент Казахстана.
Кроме того, Елбасы предложил придать «зеленому поясу» столицы статус национального парка, а уполномоченным органам провести ревизию земель вокруг города. Также Нурсултан Назарбаев указал на необходимость пересмотра подходов к развитию столицы в пользу точечной застройки пустующего пространства в черте города.
Вместе с тем, Первый Президент Казахстана подчеркнул важность бережного отношения к природе и сохранения общего достояния для будущих поколений.
– Важно беречь природу, соблюдать чистоту, не допускать пожаров и уничтожения лесонасаждений. Все это сделано во благо наших детей, будущих поколений. Они будут гордиться предками, которые оставили им такой прекрасный подарок. Любовь к родному краю – одна из составляющих казахстанского патриотизма. Также хотел бы выразить поддержку инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева по высадке двух миллиардов деревьев по всему Казахстану до 2025 года. Это важное и ответственное дело. Таким образом, мы создадим большой зеленый массив по всей стране. Зелёные насаждения способствуют улучшению экологии и созданию благоприятных условий для укрепления здоровья людей, - заключил Елбасы.