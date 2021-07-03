Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием «зеленого пояса» столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы совершил облёт над «зеленым поясом» столицы, принял участие в традиционном выпуске фазанов в естественную среду обитания и ознакомился с планами развития зоны лесонасаждений вокруг города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил, что созданный за эти годы «зеленый пояс» значительно повлиял на формирование благоприятного климата и улучшение экологии города.

– Первые посаженные деревья уже достигли 20 метров, став густым лесом. Обогащается флора и фауна. Благодаря этому лесу формируется благоприятный климат, улучшается экология. Я искренне благодарен всем, кто способствует развитию «зеленого пояса». Их труд достоин награды, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также рассказал о том, что к работе по озеленению столицы привлекаются ученые и специалисты из Турции, Китая, Венгрии и других стран. Кроме того, была отмечена работа по развитию парковой зоны внутри города.

– Работа, проведённая за эти годы, получила широкую поддержку наших граждан. Здесь проложены велодорожки и созданы места для проведения досуга. Жители собирают ягоды и грибы, - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Елбасы предложил придать «зеленому поясу» столицы статус национального парка, а уполномоченным органам провести ревизию земель вокруг города. Также Нурсултан Назарбаев указал на необходимость пересмотра подходов к развитию столицы в пользу точечной застройки пустующего пространства в черте города.

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана подчеркнул важность бережного отношения к природе и сохранения общего достояния для будущих поколений.

– Важно беречь природу, соблюдать чистоту, не допускать пожаров и уничтожения лесонасаждений. Все это сделано во благо наших детей, будущих поколений. Они будут гордиться предками, которые оставили им такой прекрасный подарок. Любовь к родному краю – одна из составляющих казахстанского патриотизма. Также хотел бы выразить поддержку инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева по высадке двух миллиардов деревьев по всему Казахстану до 2025 года. Это важное и ответственное дело. Таким образом, мы создадим большой зеленый массив по всей стране. Зелёные насаждения способствуют улучшению экологии и созданию благоприятных условий для укрепления здоровья людей, - заключил Елбасы.