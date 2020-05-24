Нурсултан Назарбаев: Ораза айт объединяет всех казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас со священным праздником мусульман – Ораза айт!
Знаменуя собой окончание месяца Рамазан, он олицетворяет важнейшие духовные ценности Ислама – добро, великодушие и милосердие.
Ислам призывает нас к миру, единству и стабильности. Эти ценности близки и понятны не только мусульманам. Поэтому в нашей стране Ораза айт объединяет всех казахстанцев вне зависимости от их вероисповедания.
Важно и дальше укреплять эти традиции, дорожить нашими нравственными идеалами. Это основа стабильного и уверенного развития Казахстана.
Ораза айт отмечается добрыми делами, заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. Праздник способствует укреплению взаимопонимания и согласия в обществе.
Пусть вся наша жизнь, как и этот день будет наполнена только благими деяниями, праведными мыслями и милосердием.
Желаю всем казахстанцам духовной силы, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Ораза айт қабыл болсын!
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