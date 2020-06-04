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Нурсултан Назарбаев обозначил эффективность экономической и социальной политики КазМунайГаза

4 Июня 2020 22:25
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Нурсултан Назарбаев обозначил эффективность экономической и социальной политики КазМунайГаза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев оценил действия руководства АО «Национальная компания «КазМунайГаз» в непростых условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КазМунайГаз больше всех на себе ощутил давление внешних факторов. Беспрецедентное падение стоимости нефти на рынках, это сильно повлияло и во всем мире, и у нас», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына», транслируемом специальным репортажем на телеканалах.

«Тем не менее показатели компании относительно стабильные. Самое главное – удалось сохранить непрерывный производственный процесс и особо важно, что обошлось без сокращения производственного персонала и роста социальной напряженности. Это большая заслуга «КазМунайГаза», - заключил Елбасы.

Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.


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Ключевые слова: ФНБ «Самрук Казына», Экономика, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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