Нурсултан Назарбаев: «Nur Otan» представляет все многообразие нашего общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» представляет все многообразие казахстанского общества. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Nur Otan» представляет все многообразие нашего общества. Мы – партия всего народа Казахстана и партия реальных дел, ответственная за будущее страны. У нас есть четкое видение развития Казахстана, утверждены конкретная стратегия и планы работ, предусмотрены необходимые ресурсы», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan».

Напомним, Председатель партии также указал на важность консолидации общества вокруг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и принятия мер по реализации поставленных Главой государства задач.