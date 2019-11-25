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Нурсултан Назарбаев: «Nur Otan» представляет все многообразие нашего общества

25 Ноября 2019 17:22
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Нурсултан Назарбаев: «Nur Otan» представляет все многообразие нашего общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» представляет все многообразие казахстанского общества. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Nur Otan» представляет все многообразие нашего общества. Мы – партия всего народа Казахстана и партия реальных дел, ответственная за будущее страны. У нас есть четкое видение развития Казахстана, утверждены конкретная стратегия и планы работ, предусмотрены необходимые ресурсы», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan».

Напомним, Председатель партии также указал на важность консолидации общества вокруг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и принятия мер по реализации поставленных Главой государства задач.

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Ключевые слова: Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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