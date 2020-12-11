Нурсултан Назарбаев: Необходимо наращивать объемы торговых потоков внутри и за пределами ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Выступая на заседании, Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев отметил важность очередного этапа расширения географии ЕАЭС за счет предоставления республикам Узбекистан и Куба статуса государств-наблюдателей при ЕАЭС.

«Нам следует активизировать работу и продолжить взаимодействие Союза с третьими странами и интеграционными объединениями», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил высокий уровень сотрудничества стран ЕАЭС во взаимном обмене гуманитарной помощью в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

«Уверен, что совместные слаженные действия позволят преодолеть кризисные последствия и выйти на более высокий уровень развития Союза», - сказал Почетный Председатель ВЕЭС.

Нурсултан Назарбаев указал на наличие большого потенциала для дальнейшего роста экономик ЕАЭС, в том числе для притяжения мировых производственных и торговых потоков.

Почетный Председатель ВЕЭС предложил ряд направлений совместного развития в современных условиях.

«Нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов стран Союза. Необходимо также наращивать объемы торговых потоков как внутри, так и за пределами ЕАЭС. Кроме того, ЕАЭС должен стать площадкой с активной цифровизацией, что плодотворно повлияет на экономическое взаимодействие стран-участниц», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил важность продолжения работы по построению общих рынков и созданию безбарьерного пространства союза.

«Уверен, что вместе мы сможем сделать ЕАЭС ещё более сильным и конкурентным. Важно продолжить работу по построению общих рынков и созданию безбарьерного пространства ЕАЭС», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Почетный Председатель ВЕЭС выразил уверенность, что по итогам сегодняшнего заседания будут достигнуты взаимоприемлемые для всех сторон решения.