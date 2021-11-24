Нурсултан Назарбаев назвал «Семь столпов государственности»
«Уважаемые соотечественники! Тридцатилетие Независимости мы празднуем достигнув значительных успехов. В этой связи предлагаю свод принципов «Семь столпов Государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху. Пусть молодое поколение примет их как мой призыв и наказ от Елбасы, руководителя страны, преодолевшего сложный, длинною в тридцать лет, путь созидания вместе с народом», - сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев подробно остановился на каждом из «Семи столпов государственности».
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Первое. Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина.
Долг казахстанца – уважая и воздавая должное нашей великой, уходящей корнями в прошлое, истории, чтить и ценить государственность, беречь ее как зеницу ока.
В мире еще столько национальностей и народностей, не имеющих собственных независимых государств. Поэтому кропотливый и созидательный труд всех казахстанцев за последние 30 лет будет золотыми буквами вписан в страницы отечественной истории.
Наша огромная, 9-ая по величине в мире страна – это бесценно подлинное благо, дарованное Всевышним нашему народу.
Исполнение сокровенной мечты нашего народа возможно только в условиях Независимого государства и суверенитета нации. Мы должны постоянно помнить об этом.
Второе. Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности.
Этническое многообразие – это главное преимущество нашего народа, объединившегося в единую нацию.
По прошествии тридцати лет мы видим реальные плоды проводившейся взвешенной политики по сохранению и укреплению межэтнического согласия, обеспечению единства народа.
Значительным потенциалом по обеспечению межнационального согласия и мирного сосуществования под одним небом разных этносов, обладает Ассамблея народа Казахстана.
Чтить и соблюдать Конституцию, владеть государственным языком, уважать национальное ценности – долг каждого гражданина.
Только бережно приумножая наше единство и солидарность, мы сможем сохранить наш суверенитет и укрепить государственность.
Третье. Земля – бесценное наследие предков, достояние народа.
Нет ничего более святого чем родная земля. Для народа страна и земля – неразделимы. Каждая война в нашей истории велась только для защиты земли и страны.
С момента провозглашения Независимости Казахстана мы приложили все возможные усилия для международного признания и официального закрепления наших границ.
История человечества, события настоящего времени свидетельствуют о том, что спорные территории, как правило, приводят к войнам и кровопролитию (Нагорный Карабах, Крым, Грузия и др.).
С учетом этого я приложил все усилия чтобы уберечь подрастающее поколение от такого тяжелого по последствиям риска.
И теперь наш общий долг и обязанность – быть достойными наследниками своих предков, беречь и защищать нашу необъятную Родину, сохранить ее для наших потомков и будущих поколений.
Четвертое. Семья и традиции – основополагающие опоры общества.
Истоки истинного патриотизма начинаются с любви и уважения к семье и ее традициям, отечеству, месту где ты родился, живешь и созидаешь.
Семья – это уникальный институт воспитания подрастающего поколения, ключевое звено развитого общества.
Несмотря на то, что процесс глобализации изменил образ жизни и мировоззрение казахстанского социума, мы не должны отказываться от наших, многовековых, проверенных временем национальных ценностей.
Во все времена мы должны твердо придерживаться священных традиций предков: почитать старших, уважать младших.
Ослабление института семьи и забвение наших национальных и духовных традиций - это прямая дорога к утрате государственности.
Лишь отбросив все архаичное, взяв из традиций самое лучшее, мы сумеем сохранить свою национальную самобытность.
Только тогда мы воспитаем достойное, любящее свой народ и Родину поколение.
Пятое. Национальная культура – духовная опора народа.
Мы – современные потомки великих кочевников, чья священная история своими корнями уходит глубоко в прошлое.
Мы – народ с уникальным, самобытным и богатым духовно-культурным наследием.
И чтобы быть конкурентоспособными в глобальном мире, нам нужен свой особенный национальный твердый характер и несгибаемый дух.
Они формируются, прежде всего, через знание своей национальной истории, сохранения своих культурных ценностей.
Духовный рост общества наравне с материальными ценностями играет важную роль в процессе интеграции Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран.
Поэтому изучение нашего культурного наследия и популяризация его среди других народов в числе наших главных приоритетов.
Мирового признания нация может добиться только высокими достижениями в искусстве и науке.
Шестое. Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию.
Как сказал Абай: «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап», то есть мы должны полагаться только на силу собственных знаний и умений.
У нас в стране талантливая, творческая, энергичная и целеустремленная молодежь.
Особенно отрадно видеть активных, преуспевающих молодых людей, работающих в крупных компаниях, совершающих научные открытия мирового уровня, получающих профессиональное признание в различных сферах жизнедеятельности.
Они полностью оправдали наши надежды.
В своей идее создания Общества Всеобщего Труда я обозначил пять принципов: эволюционное развитие, общая ответственность, партнерство, стимулирование и профессионализм.
При игнорировании этих принципов любое общество рискует остаться «на задворках истории».
Ключ к успеху – непрерывное самообразование и упорный труд.
Только честный труд позволит человеку достичь желаемой цели.
Это мы должны закрепить в сознании подрастающего поколения.
Седьмое. Прагматизм – залог конкурентоспособности.
Для достижения намеченных целей нам необходимо эффективно работать, максимально используя все имеющиеся ресурсы и возможности.
У молодежи есть все условия для саморазвития, получения образования, занятия любимым делом.
Поэтому, руководствуясь принципами прагматизма, надо стремиться к умеренности, быть бережливыми, рационально использовать время.
«Таким образом, постоянно укрепляя Независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи и продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание приобретению глубоких знаний и честному труду, мы станем нацией созидателей. Это и есть семь главных столпов нашей Государственности!» - сказал Елбасы.