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Нурсултан Назарбаев назвал направления экономики, которые необходимо развивать в ЕАЭС

21 Мая 2021 17:08
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Нурсултан Назарбаев назвал направления экономики, которые необходимо развивать в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал направления экономики, которые необходимо развивать сейчас в ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В данный период, на мой взгляд, важно уделить особое внимание следующим направлениям. Первое – социальная инфраструктура, в ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Второе направление, по словам Елбасы, это продовольственная безопасность, агропромышленная политика.

«Важно ускорить кооперацию в этом направлении, исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве. Как дают аналитики - инфляция, накаченные 10 трлн долларов в эти годы банками, они, конечно, вызовут большую инфляцию. Это 12% ВВП мира до пандемии, поэтому нам все это надо будет учитывать», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


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#Внешняя политика Казахстана   #Экономика   #ЕАЭС   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Серик Сабеков

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