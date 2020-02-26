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Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Хосни Мубарака

26 Февраля 2020 18:23
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Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Хосни Мубарака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-президента Арабской Республики Египет Хосни Мубарака. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Мухаммеда Хосни Мубарака.

«Я несколько раз встречался с Мухаммедом Хосни Мубараком. Он внес вклад в укрепление отношений и развитие сотрудничества между Казахстаном и Египтом, основанного на доверии и дружбе. В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким экс-президента, а также всему народу Египта», - говорится в телеграмме.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
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