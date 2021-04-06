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    18:22, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным писателя Кабдеша Жумадилова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного писателя Кабдеша Жумадилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Елбасы с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Кабдеша Жумадилова.

    Первый Президент Казахстана отметил, что он был высокоодаренной личностью, своим творчеством внесшей весомый вклад в развитие казахской литературы.

    «Обладая уникальным талантом, он блестяще отразил в своих многочисленных рассказах и повестях, эпических романах не только нелегкую судьбу и историю казахского народа, но и целую эпоху лихолетья.

    Его произведения являются ценным духовным сокровищем, составляя золотой фонд нашей литературы.

    Верю, что имя и светлый образ писателя, получившего народное признание, никогда не будут забыты», - говорится в телеграмме.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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