Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным писателя Кабдеша Жумадилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного писателя Кабдеша Жумадилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Елбасы с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Кабдеша Жумадилова.

Первый Президент Казахстана отметил, что он был высокоодаренной личностью, своим творчеством внесшей весомый вклад в развитие казахской литературы.

«Обладая уникальным талантом, он блестяще отразил в своих многочисленных рассказах и повестях, эпических романах не только нелегкую судьбу и историю казахского народа, но и целую эпоху лихолетья.

Его произведения являются ценным духовным сокровищем, составляя золотой фонд нашей литературы.

Верю, что имя и светлый образ писателя, получившего народное признание, никогда не будут забыты», - говорится в телеграмме.