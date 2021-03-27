Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным государственного деятеля Владимира Шепеля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного государственного деятеля Владимира Шепеля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Первый Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял весть о кончине Владимира Николаевича Шепеля. Елбасы отметил, что многие годы своей трудовой деятельности Шепель посвятил государственной службе, внеся весомый вклад в становление и развитие независимого Казахстана.

«Его всегда отличали высокий профессионализм, стойкие жизненные принципы, замечательные человеческие качества. Светлая память о Владимире Николаевиче Шепеле навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал», - говорится в телеграмме.





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