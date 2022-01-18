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Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал

18 Января 2022 17:23
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Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев заявил о том, что он находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», - заявил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня Елбасы выступил с обращением к народу Казахстана.



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