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Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции

18 Июня 2020 13:02
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Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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«В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Елбасы.

Кроме того, эту информацию опубликовал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел министр здравоохранения Елжан Биртанов , на самоизоляцию ушли Премьер-Министр Аскар Мамин , министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев , министр образования науки Асхат Аймагамбетов , аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин .


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#Коронавирус   #Первый Президент - Елбасы   #Коронавирус в РК  
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