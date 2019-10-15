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Нурсултан Назарбаев награждён Высшим Орденом Тюркского мира
15 Октября 2019 15:02
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НУР-СУЛТАН-БАКУ. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания ССТГ в Баку Первый-Президент РК –Елбасы Нурсултан Назарбаев награждён Высшим Орденом Тюркского мира, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК –Елбасы Айдос Укибай в Twitter.
Ключевые слова: Тюркский мир, Первый Президент - Елбасы,
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