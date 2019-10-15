Нурсултан Назарбаев награждён Высшим Орденом Тюркского мира

НУР-СУЛТАН-БАКУ. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания ССТГ в Баку Первый-Президент РК –Елбасы Нурсултан Назарбаев награждён Высшим Орденом Тюркского мира, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК –Елбасы Айдос Укибай в Twitter.



