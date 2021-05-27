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    16:45, 27 Май 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев может дать интервью ведущим мировым и казахстанским СМИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева поступило большое количество писем от представителей отечественных и зарубежных СМИ с просьбой об интервью на различные темы. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    «На имя Первого Президента поступило большое количество писем от представителей отечественных и зарубежных СМИ с просьбой записать интервью на различные темы. Поэтому сейчас работаем над организацией этих проектов. Запросов от журналистов много. К сожалению, не во всех проектах удается принять участие. В то же время несколько интервью Елбасы уже записал. Также прорабатывается вопрос организации интервью для ведущих мировых и отечественных СМИ», - рассказал Айдос Укибай.

    Пресс-секретарь также прокомментировал недавно опубликованные фото Елбасы на прогулке в саду. По словам Айдоса Укибая, это не было специальной фотосессией.

    «Если быть точным, то Нурсултан Назарбаев в последний раз принимал участие в профессиональной фотосессии в 2013 году. После этого никакие фотосессии не организовывались. Предложения, конечно, были, как от нашей пресс-службы, так и от других фотографов, но пока этот вопрос на повестке дня не стоит», - добавил он.


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    Елбасы Первый Президент - Елбасы СМИ
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