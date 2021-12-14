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Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»

14 Декабря 2021 10:51
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Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник - пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай опубликовал видео с комментарием Нурсултана Назарбаева: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!». Об этом передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось, Нурсултан Назарбаев встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу, альпинисткой Марией Ауезовой.

В ходе встречи Мария Ауезова поблагодарила Елбасы за заботу и оказанную поддержку в осуществлении ее заветной мечты – приобретении бионических протезов. В свою очередь Первый Президент Казахстана отметил упорство и целеустремленность спортсменки, которая несмотря на ограниченные возможности отважилась на покорение Эвереста. «В свое время я покорил пик Абая. Я знаю, как это сложно. Вы проявили стойкость взойдя на Эверест. Вы – молодец. Такие примеры вдохновляют и воодушевляют», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в апреле 2021 года команда альпинистов вместе с Марией Ауезовой совершила успешный подъем на базовый лагерь Эвереста (5364 метра), и на гору Кала-Патхар (5640 метров). Восхитившись поступком альпинистки, которая без ног покорила Эверест, Елбасы в ходе 29-й сессии АНК пообещал помочь девушке с приобретением протезов. При поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева М. Ауезовой были установлены бионические протезы и обеспечен курс адаптации под наблюдением специалистов.




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#Видео   #Первый Президент - Елбасы  
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