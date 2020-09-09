Нурсултан Назарбаев – лидер борьбы за мир, свободный от ядерного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современные позиции Казахстана как авторитетного, миролюбивого и ответственного члена международного сообщества имеют под собой прочный фундамент, который своими инициативами, действиями и решениями последовательно закладывал Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев. О том, каким образом его активная и последовательная роль в авангарде борьбы за мир без ядерного оружия в XXI веке трансформируется в конкретный практический вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности, корреспондент «Казахстанской правды» поговорил с советником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Адилем Турсуновым, передает МИА «Казинформ».
– Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является признанным в мире лидером глобального движения за ядерное разоружение и нераспространение. В конце августа в Нью-Йорке прошла специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний. Как прошло это мероприятие, каковы его главные итоги?