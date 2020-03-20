+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 11 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Наурызом

20 Марта 2020 14:41
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Наурызом

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Новости по теме
Айдос Укибай:  Цель обращения Елбасы – консолидация общества
Эксперт: Елбасы принадлежит ключевая роль в формировании казахстанской геополитики Мы должны поддерживать государственные меры по борьбе с коронавирусом – Дастан Кошербаев Столичные волонтеры начали доставку масок и антисептиков нуждающимся семьям

Сегодня, 20 марта, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе беседы собеседники тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Казахстана с наступающим праздником весны, пробуждения природы и обновления – Наурызом.

Особо отмечено, что этот светлый праздник символизирует духовно-культурную близость наших народов, которые испокон веков прочно связывают узы взаимного доверия, добрососедства и партнерства, общность истории, культуры и традиций.

Выражена полная поддержка принимаемым в двух странах решительным мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также снижению ее негативного влияния на устойчивое социально-экономическое развитие и современную динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.

Подчеркнута важность продолжения эффективной координации и тесного взаимодействия на уровне правительств.

В ходе разговора рассмотрены также актуальные аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и международной повестки.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Узбекистан, Наурыз, Коронавирус, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив