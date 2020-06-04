Нурсултан Назарбаев: Фонд «Самрук-Қазына» играет важную роль в развитии страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» играет важную роль в экономическом развитии. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Фонд «Самрук-Қазына» играет важную роль в развитии страны.

«Деятельность «Самрук-Қазына» на особом контроле. Как всем известно, текущий год является непростым для всех. Пандемия коронавируса привела к глобальному экономическому кризису. Остановлена мировая экономика, снизился объем торговли. Все эти факторы негативно влияют и на нашу страну», - сказал Елбасы на заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына», которое транслируется специальным репортажем на телеканалах.

Как отметил Елбасы, в апреле были обсуждены меры восстановления экономического роста.

«Правительство приняло Комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти меры были своевременно приняты. Все основные компании входят в состав Фонда. Активы компаний ФНБ составляют 28 трлн тенге, что 40% нашего ВВП. Здесь трудятся 300 тысяч людей. Несмотря на трудности, все компании продолжают работать, не останавливаются. Положительная динамика прошлогодних показателей Фонда позволила создать резерв на этот год», - отметил Нурсултан Назарбаев.





Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.