Нурсултан Назарбаев дал оценку своей деятельности в бытность Главой государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев дал оценку своей деятельности в бытность Главой государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, проанализировав ситуацию, решил уйти. Вообще срок моих полномочий истекал лишь в 2020 году. В целом даже сторонние эксперты дают положительную оценку развитию Казахстана за эти годы. Мы самыми первыми среди постсоветских стран провели реформы. Наша экономика очень быстро выросла. Сегодня объем экономики Казахстана, если сравнить с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, в целом в два раза больше. Это ведь результат проведенной работы», - сказал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

Елбасы напомнил, что досрочно была завершена реализация «Стратегии -2030», теперь работаем на «Стратегию – 2050». Вся деятельность в рамках стратегии направлена на инфраструктурное и индустриальное развитие.

«Главная задача - войти в 30-ку наиболее развитых государств мира. Когда мы этого достигнем, вырастет и благополучие нашего народа. Поэтому я даю положительную оценку. Мы не только развивали экономику, мы каждый год строили в среднем по 10 млн кв метров жилья, за 30 лет какой будет эта цифра? Такого объема никогда не было. Мы построили около 2 тыс больниц и поликлиник, более 1,5 тыс школ, детские сады. Никогда в Казахстане не было построено столько дорог, а дороги - это экономика», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, в прямом эфире 19 марта 2019 года в специальном обращении к нации Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий Главы государства.