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Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Россия 24»

11 Декабря 2021 17:37
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Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Россия 24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» вышло интервью Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, посвящённое истории распада СССР, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил в Twitter советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. Ознакомиться с интервью можно по ссылке.



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#Первый Президент - Елбасы  
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