Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Россия 24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в эфире телеканала «Россия 24» вышло интервью Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, посвящённое истории распада СССР, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил в Twitter советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. Ознакомиться с интервью можно по ссылке.



