Нурсултан Назарбаев: Человечество должно совместно решать общие проблемы ради благополучия планеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала в Instagram размышления Нурсултана Назарбаева о ХХ веке, передает МИА «Казинформ».

«ХХ век стал веком огромных конфликтов и человеческих жертв. Размышляя об этом, хотелось бы верить, что человечество сделает выводы из этого кровопролития, и ожесточение все же спадет. Придет понимание, что нужно думать не о конфликтах, не о новом переделе, не об улучшении жизни за счет других, а совместно решать общие проблемы ради благополучия планеты», - отметил Нурсултан Назарбаев в 1999 году.