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Нурсултан Назарбаев: Человечество должно совместно решать общие проблемы ради благополучия планеты

27 Февраля 2020 13:21
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Нурсултан Назарбаев: Человечество должно совместно решать общие проблемы ради благополучия планеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала в Instagram размышления Нурсултана Назарбаева о ХХ веке, передает МИА «Казинформ».

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«ХХ век стал веком огромных конфликтов и человеческих жертв. Размышляя об этом, хотелось бы верить, что человечество сделает выводы из этого кровопролития, и ожесточение все же спадет. Придет понимание, что нужно думать не о конфликтах, не о новом переделе, не об улучшении жизни за счет других, а совместно решать общие проблемы ради благополучия планеты», - отметил Нурсултан Назарбаев в 1999 году.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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