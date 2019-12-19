+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -2 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

19 Декабря 2019 19:26
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге (РФ), передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила $16645,3 млн
Контроль за специфическими товарами планируют возобновить на границах со странами ЕАЭС Создание общего финансового рынка не подразумевает общей валюты в рамках ЕАЭС – Ерболат Досаев Что повлечет создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали в своем Facebook.

«На мое имя поступают вопросы об участии Главы государства Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В связи с этим сообщаю, что в ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета», - написал Берик Уали.
«Согласно сложившейся практике, Глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит Президенту», - пояснил пресс-секретарь Главы государства.Он также сообщил, что 20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ЕАЭС, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив