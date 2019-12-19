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Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге
19 Декабря 2019 19:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге (РФ), передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали в своем Facebook.
«На мое имя поступают вопросы об участии Главы государства Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В связи с этим сообщаю, что в ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета», - написал Берик Уали.
«Согласно сложившейся практике, Глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит Президенту», - пояснил пресс-секретарь Главы государства.Он также сообщил, что 20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.
Ключевые слова: ЕАЭС, Первый Президент - Елбасы,
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