РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:30, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Нурсултан Маратов назначен заместителем акима Усть-Каменогорска

    замакима г.Усть-Каменогорска по вопросам экономики Нурсултан Маратов
    Фото: facebook.com/nursultan.maratov

    Назначен заместитель акима города по вопросам экономики. Пост занял Нурсултан Маратов, передает агентство Kazinform.

    - Нурсултан Шаттыкович - молодой профессионал, который уже имеет за плечами успешный опыт практической работы. Имеет дипломы Манчестерского университета Великобритании, Лейденского университета Нидерландов, Финансовой академии Минфина РК и дипломатической академии МИД РФ. На своем трудовом пути занимал должность атташе МИДа по реализации инвестиционных проектов, работал в посольстве РК в Москве, - сообщил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар на своей странице в Instagram.

    На странице Нурсултана Маратова в facebook отмечено, что Нурсултан Маратов родом из Актобе, а также что он начал работать в посольстве РК в Москве с марта 2020 года. Работал в Посольстве РК в РФ, МИД РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК, Международном  финансовом центре Астана.

    Изучал экономику в Финансовой академии Министерства финансов РК, международные отношения в Лейденском университете (Нидерланды), политику и международные отношения в Манчестерском университете (Великобритания), а также учился в Abbey College Manchester. 

    На новом посту Нурсултан Маратов будет курировать вопросы формирования и распределения бюджета, достижения экономического роста.

    Теги:
    Кадровые назначения Восточно-Казахстанская область Назначения Акимат Усть-Каменогорск Акимы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram