Нурсултан Маратов назначен заместителем акима Усть-Каменогорска

Назначен заместитель акима города по вопросам экономики. Пост занял Нурсултан Маратов, передает агентство Kazinform.

- Нурсултан Шаттыкович - молодой профессионал, который уже имеет за плечами успешный опыт практической работы. Имеет дипломы Манчестерского университета Великобритании, Лейденского университета Нидерландов, Финансовой академии Минфина РК и дипломатической академии МИД РФ. На своем трудовом пути занимал должность атташе МИДа по реализации инвестиционных проектов, работал в посольстве РК в Москве, - сообщил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар на своей странице в Instagram.

На странице Нурсултана Маратова в facebook отмечено, что Нурсултан Маратов родом из Актобе, а также что он начал работать в посольстве РК в Москве с марта 2020 года. Работал в Посольстве РК в РФ, МИД РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК, Международном финансовом центре Астана.

Изучал экономику в Финансовой академии Министерства финансов РК, международные отношения в Лейденском университете (Нидерланды), политику и международные отношения в Манчестерском университете (Великобритания), а также учился в Abbey College Manchester.

На новом посту Нурсултан Маратов будет курировать вопросы формирования и распределения бюджета, достижения экономического роста.