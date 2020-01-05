«Nursultan Family Fest» проходит впервые в столичном ботаническом саду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти морозные дни жители столицы активно отдыхают в ботаническом саду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Взрослые и дети участвуют в играх и конкурсах. Самые активные получают призы. Мероприятие под названием «Nursultan Family Fest» проходит впервые. Каждый участник фестиваля смог прочувствовать все прелести зимнего отдыха: каток, горки, игры в снежки. Всё это сопровождалось хорошей музыкой. Для самых маленьких волонтёры провели бесплатные мастер-классы. Кроме этого, на память об этом дне каждая семья сделала праздничную фотографию. Специально для этого установили множество фотозон.

Айсулу Ерниязова, председатель Лиги волонтёров Казахстана отмечает: «У нас тут все праздничные дни происходят такие вот активити. И далее в последующем на выходных, помимо постоянно работающих горки, катка, мы организовываем такие эстафеты, битвы снежками, мастер-классы бесплатные для деток, раздаём подарки, то есть полностью создаём праздничную атмосферу. Я считаю, что такие вещи должны организовывать друг для друга сами жители города, жители столицы».