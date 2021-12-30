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Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК

30 Декабря 2021 10:15
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Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За соответсвующее постановление проголосовали депутаты Сената на пленарном заседании палаты.

«Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, на своем заседании обсудив предложенную Президентом Республики Казахстан кандидатуру к избранию на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес заключение. На основании представления Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан избрать Шарипова Нурсерика Каримовича на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан во внеконкурсном порядке»,- отметил сенатор Владимир Волков.

Было отмечено, что Нурсерик Шарипов 1965 года рождения, имеет высшее юридическое и экономическое образование. С 2018 года и по настоящее время - председатель Карагандинского областного суда. Судейский стаж составляет более 25 лет.

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#Суды   #Назначения  
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Автор:

Серик Сабеков

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