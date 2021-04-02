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    10:48, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурлыбек Налибаев назначен заведующим Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлыбек Налибаев назначен заведующим Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Распоряжением Премьер-Министра РК Налибаев Нурлыбек Машбекович назначается на должность заведующего Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

    Нурлыбек Налибаев родился 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

    Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции.

    В 1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

    В 2005-2007 гг. — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда.

    В 2007-2008 гг. — руководитель аппарата акима Кызылординской области.

    В 2008-2013 гг. — аким Шиелийского района Кызылординской области.

    В 2013-2021 гг. — аким города Кызылорда, Кызылординской области.

    С 1 апреля 2021 года назначен заведующим Отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Назначения
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