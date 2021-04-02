Нурлыбек Налибаев назначен заведующим Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК
Распоряжением Премьер-Министра РК Налибаев Нурлыбек Машбекович назначается на должность заведующего Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.
Нурлыбек Налибаев родился 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции.
В 1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.
В 2005-2007 гг. — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда.
В 2007-2008 гг. — руководитель аппарата акима Кызылординской области.
В 2008-2013 гг. — аким Шиелийского района Кызылординской области.
В 2013-2021 гг. — аким города Кызылорда, Кызылординской области.
С 1 апреля 2021 года назначен заведующим Отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.