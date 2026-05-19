    Нурлыбек Бимурзаев возглавил департамент по торговле и защите прав потребителей Кызылординской области

    Нурлыбек Бимурзаев назначен на должность руководителя департамента по торговле и защите прав потребителей по Кызылординской области, передает Kazinform.

    Нурлыбек Шонжарович родился в 1970 году в Кызылординской области. Получил образование по специальностям «Учет и аудит» в Кызылординском политехническом институте и «Правоведение» в университете «Болашак».

    Трудовой путь начал с должности инспектора в департаменте таможенного контроля по Кызылординской области, в последующие годы работал на различных должностях.

    В 2018–2023 годах был заместителем руководителя департамента государственных доходов в Кызылординской, Костанайской областях, а также руководителем департамента по защите прав потребителей по городу Алматы.

    С 2023 года и по настоящее время исполнял обязанности заместителя руководителя департамента по торговле и защите прав потребителей по Кызылординской области.

    Ранее сообщалось, чтто Бакытжан Жайлаубаев стал заместителем акима области Улытау.

    Диана Калманбаева
    Автор