Нурлыбек Бимурзаев возглавил департамент по торговле и защите прав потребителей Кызылординской области

Нурлыбек Бимурзаев назначен на должность руководителя департамента по торговле и защите прав потребителей по Кызылординской области, передает Kazinform.

Нурлыбек Шонжарович родился в 1970 году в Кызылординской области. Получил образование по специальностям «Учет и аудит» в Кызылординском политехническом институте и «Правоведение» в университете «Болашак».

Трудовой путь начал с должности инспектора в департаменте таможенного контроля по Кызылординской области, в последующие годы работал на различных должностях.

В 2018–2023 годах был заместителем руководителя департамента государственных доходов в Кызылординской, Костанайской областях, а также руководителем департамента по защите прав потребителей по городу Алматы.

С 2023 года и по настоящее время исполнял обязанности заместителя руководителя департамента по торговле и защите прав потребителей по Кызылординской области.

Ранее сообщалось, чтто Бакытжан Жайлаубаев стал заместителем акима области Улытау.