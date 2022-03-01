Нурлана Нигматулина вывели из политсовета партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нескольких членов партии «Nur Otan» вывели из состава политсовета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав политического совета партии, представительного органа партии, в соответствии с пунктом 9.1 Устава партии. Внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии. На Ваше рассмотрение вносится вопрос о выведении из состава политического совета партии членов Альсеитова Оспанбека Балтабаевича и Нигматулина Нурлана Зайруллаевича, и введении в его состав следующих членов партии: Премьер-министра РК Смаилова Алихана Асхановича, руководителя Администрации Президента РК Нуртлеу Мурата Абугалиевича, ректора медицинского университета «Астана» Надырова Камалжана Талгатовича, вице-президента «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы» Рожина Максима Николаевича», - сказал исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов на съезде партии.

Предложение было поддержано членами партии.

