+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлана Нигматулина вывели из политсовета партии Nur Otan

1 Марта 2022 11:04
Поделиться:
Нурлана Нигматулина вывели из политсовета партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нескольких членов партии «Nur Otan» вывели из состава политсовета партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК
Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев Активизировать деятельность партии «Аманат» в Мажилисе и маслихатах призвал Президент Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК

«Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав политического совета партии, представительного органа партии, в соответствии с пунктом 9.1 Устава партии. Внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии. На Ваше рассмотрение вносится вопрос о выведении из состава политического совета партии членов Альсеитова Оспанбека Балтабаевича и Нигматулина Нурлана Зайруллаевича, и введении в его состав следующих членов партии: Премьер-министра РК Смаилова Алихана Асхановича, руководителя Администрации Президента РК Нуртлеу Мурата Абугалиевича, ректора медицинского университета «Астана» Надырова Камалжана Талгатовича, вице-президента «Халықаралық Қазақ тілі қоғамы» Рожина Максима Николаевича», - сказал исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов на съезде партии.

Предложение было поддержано членами партии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур Отан   #Общество   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК
Новую программу политических реформ предложит Касым-Жомарт Токаев
Активизировать деятельность партии «Аманат» в Мажилисе и маслихатах призвал Президент
Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
6 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Читайте также
Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК
Партии нужна новая культура – Касым-Жомарт Токаев
Переговоры России и Украины завершились
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив