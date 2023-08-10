Нурлана Масимова осудили на 10 лет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Специализированным межрайонным уголовным судом Павлодарской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента полиции Павлодарской области М., его заместителя С. и директора ТОО Е.

Указанные лица обвинялись в получении взятки (ч.4 ст.366 УК), в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.368 УК), в присвоении и растрате вверенного чужого имущества (п.2 ч.4 ст.189 УК).

Суд по итогам открытого голосования присяжных заседателей назначил:

М. по совокупности преступлений лишение свободы сроком на 10 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

С. по совокупности преступлений лишение свободы сроком на 8 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

Е. лишение свободы сроком на 7 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Кроме этого, судом внесено представление о лишении М. государственной награды и звания генерала-майора, а С. - специального звания полковник.

Также с осужденных взыскана сумма ущерба.