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Нурлан Утешев: Жизнь - это проектный менеджмент

2 Октября 2018 10:13 217
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Нурлан Утешев: Жизнь - это проектный менеджмент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Библиотека Первого Президента РК - Елбасы вот уже несколько лет проводит цикл семинаров-тренингов на разные темы. В этом году они посвящены «Рухани жаңғыру: путь в будущее», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Очередным спикером семинара стал Нурлан Утешев. Главный менеджер подпрограммы «Атамекен» проектного офиса «Рухани жаңғыру» и председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» выступил на тему проектного менеджмента перед студентами из Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, которые приехали по приглашению библиотеки. 

Нурлан Утешев выбрал тему проектного менеджмента, поскольку это направление необходимо не только в работе, но и в жизни.

«Большая проблема состоит из маленьких. Успешно решая их, постепенно мы решаем успешно и одну большую. Наша жизнь - это сплошной проектный менеджмент. Поэтому это важно знать особенно подрастающему поколению», - отметил спикер.  

По словам Утешева, для семинаров полезны темы личностного роста, познания.

«К примеру, сейчас очень актуальна сфера дизайн-мышления, или design thinking. Это способ решения задач, ориентированных, в первую очередь, на интересы пользователя. Например, в бизнесе формула «польза для человека + возможности технологий + учет интересов бизнеса» дает в результате устойчивый продукт. Также думаю, были бы интересны темы  реализации гражданских инициатив и волонтерского движения».

Главный менеджер подпрограммы «Атамекен» проектного офиса «Рухани жаңғыру» отметил восторг студентов, которые прибыли в Астану.

«Считаю, такие семинары полезны с точки зрения воспитания у молодежи таких качеств, как лидерство, патриотизм, целеустремленность. Особенностью является, то, что здесь участвует подрастающее поколение с активной жизненной позицией. Каждый из них в регионах успел проявить себя с лучшей стороны.  То есть, на данном этапе своей юной жизни они уже являются успешными. Проводить семинар для них - одно удовольствие, так как, обучая их, ты и сам многому учишься у них», - подчеркнул Нурлан Утешев.

 

 

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Астана,
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