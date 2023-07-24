Нурлан Уранхаев встретился с жителями дач Бобровка и Мурат

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы на дачах Бобровка и Мурат в областном центре находятся на непосредственном контроле главы области Абай. В целях решения проблемных моментов Нурлан Уранхаев регулярно проводит встречи с населением, передает МИА «Казинформ».

Сегодня состоялась встреча, в рамках которой были озвучены результаты проделанной работы после прошедшей в мае встречи с жителями района.

Напомним, что для решения проблем, накопленных на протяжении долгих лет, акиматом была разработана Дорожная карта. Таким образом, на дачах установлены дорожные знаки и 4 камеры видеоконтроля «Сергек», ликвидировано более 60 несанкционированных свалок (вывезено 4370 м³ мусора). Также установлено 11 остановок, еще три планируется поставить в течение следующих 15 дней.

Кроме того, планируется построить в жилых массивах Бобровка и Мурат игровые, спортивные, легкоатлетические площадки. Строительные работы начнутся в конце июля. В настоящее время отделом жилищно-коммунального хозяйства ведется работа по выделению земельных участков.

В ходе совещания жители выразили признательность за проделанную работу, которая была выполнена в рамках Дорожной карты. Тем не менее, большая часть населения открыто высказали свои недовольства в отношении деятельности местных общественных объединений «Семей.Мұрат.Доверие» и ПКСЛ «Бобровка». По словам жителей, председатели кооперативов используют служебные полномочия и злоупотребляют властью.

Аким области отметил, что все вопросы касательно деятельности двух кооперативов будут решаться в рамках закона и все компетентные органы уже ведут работу в данном направлении.

Подводя итоги часового совещания, Нурлан Уранхаев и жители договорились организовать очередную встречу 2 августа.