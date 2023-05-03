Нурлан Уранхаев рассказал о планах по решению вопросов с дефицитом тепла в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В области Абай актуальной является проблема с износом теплосетей. Как планируется решать вопросы дефицита тепловой энергии в ходе расширенного совещания по социально-экономическому развитию в Абайской области рассказал глава региона, передает МИА «Казинформ».

Как отметил аким области Нурлан Уранхаев, общая протяжённость теплосетей в регионе составляет 455,2 км. 290 км из них подлежат реконструкции.

«Средний износ составляет 63,8%. Теплосети Семея изношены на 68%, Курчатова – на 35%, Жармы – на 75%. Вопрос настолько критичен, что сети не выдерживают гидравлическое испытание 0,8 Мпа при нормативном 1,6 МПа (16 кгс/см2). Кроме того, следует отметить, что с учетом развития областного центра, существующий дефицит тепловой энергии в 2023-2024 годы вырастет в два раза», – отметил глава области.

Чтобы решить проблемы теплоснабжения Семея в 2023-2024 гг., в Комплексный план развития области включены 30 проектов по реконструкции теплоисточников и модернизации сетей на сумму более 150 млрд тенге (на модернизацию теплоисточников – 95,5 млрд тенге, на модернизацию сетей – 54,9 млрд тенге).

«Безусловно, одним из крупных проектов в сфере теплоснабжения станет строительство ТЭЦ-3, которое позволит решить проблему дефицита тепловой энергии в правобережной части города», – заключил Нурлан Уранхаев.

Кроме того, планируется строительство единых теплоисточников в Аягозе и Курчатове.

Как отметил заместитель акима области Димитрий Гариков, одна из основных проблем теплоснабжения города Семей - дефицит тепловой энергии – 118 Гкал/час в правобережной части города Семей.

«Для решения вопроса акиматом области Абай за счет средств инвесторов разрабатывается проектно-сметная документация на 23 проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей. Для покрытия дефицита с 2022 года ведется реконструкция котельных «Габбасова» и «Центр» и строительство тепловой сети к посёлку Степной. Также, при уточнении республиканского бюджета было поддержано 6 проектов на реконструкцию тепловых сетей г.Семей», – отметил Димитрий Гариков.