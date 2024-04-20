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    12:53, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Нурлан Смагулов направил 6,1 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков

    смагулов
    Фото: Astana Group

    Компании, входящие в Astana Group, и Фонд Нурлана Смагулова направили средства в размере 6,1 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков, передает агентство Kazinform

    Фонд Нурлана Смагулова объявил о выделении денежных средств в размере 5,6 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков. Средства направлены в Западно-Казахстанскую область на восстановление жизненно важной инфраструктуры и обеспечение жильем людей, чьи дома пострадали или оказались разрушенными в результате наводнения.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    — Масштабные паводки в регионах Казахстана стали настоящим вызовом для нашей страны. Казахстанцы проявили себя с лучшей стороны, сплотившись во время ЧС, оказывая помощь попавшим в беду людям и животным. Паводковая ситуация находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Группа наших компаний с первых дней откликнулась на беду, перечислив денежные средства и отправив гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Мы внимательно следим за новостями, и сейчас с надеждой отмечаем, что вода отступает и ситуация улучшится. Но впереди — большая работа по возвращению людей к нормальной жизни. Мы приняли решение выделить 5,6 миллиардов тенге через наш Фонд. Пусть эти средства послужат на благо казахстанцев, — сказал предприниматель и меценат Нурлан Смагулов.

    Нурлан Смагулов является основателем Astana Group, включающей в себя компании «Астана Моторс», сеть ТРЦ MEGA и группу компаний Mycar.kz.

    Компания «Астана Моторс» 1 апреля 2024 года одной из первых перечислила помощь для пострадавших от паводков в размере 500 млн тенге.

    Также сотрудники «Астана Моторс», сети ТРЦ MEGA, Mycar.kz по собственной инициативе собрали средства в размере 10 млн 421 тыс. тенге, на которые приобрели продукты и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направили в Атбасарский район Акмолинской области.

    Гуманитарную помощь в эквиваленте 50 млн тенге передали в Северо-Казахстанскую область бренд Chery, входящий в состав «Астана Моторс», совместно с китайской Chery International.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Нурлан Смагулов Наводнение Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Astana Motors Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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