Нурлан Смагулов направил 6,1 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков

Компании, входящие в Astana Group, и Фонд Нурлана Смагулова направили средства в размере 6,1 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков, передает агентство Kazinform

Фонд Нурлана Смагулова объявил о выделении денежных средств в размере 5,6 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков. Средства направлены в Западно-Казахстанскую область на восстановление жизненно важной инфраструктуры и обеспечение жильем людей, чьи дома пострадали или оказались разрушенными в результате наводнения.

Фото: МЧС РК

— Масштабные паводки в регионах Казахстана стали настоящим вызовом для нашей страны. Казахстанцы проявили себя с лучшей стороны, сплотившись во время ЧС, оказывая помощь попавшим в беду людям и животным. Паводковая ситуация находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Группа наших компаний с первых дней откликнулась на беду, перечислив денежные средства и отправив гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. Мы внимательно следим за новостями, и сейчас с надеждой отмечаем, что вода отступает и ситуация улучшится. Но впереди — большая работа по возвращению людей к нормальной жизни. Мы приняли решение выделить 5,6 миллиардов тенге через наш Фонд. Пусть эти средства послужат на благо казахстанцев, — сказал предприниматель и меценат Нурлан Смагулов.

Нурлан Смагулов является основателем Astana Group, включающей в себя компании «Астана Моторс», сеть ТРЦ MEGA и группу компаний Mycar.kz.

Компания «Астана Моторс» 1 апреля 2024 года одной из первых перечислила помощь для пострадавших от паводков в размере 500 млн тенге.

Также сотрудники «Астана Моторс», сети ТРЦ MEGA, Mycar.kz по собственной инициативе собрали средства в размере 10 млн 421 тыс. тенге, на которые приобрели продукты и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь направили в Атбасарский район Акмолинской области.

Гуманитарную помощь в эквиваленте 50 млн тенге передали в Северо-Казахстанскую область бренд Chery, входящий в состав «Астана Моторс», совместно с китайской Chery International.