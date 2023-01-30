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Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны

30 Января 2023, 14:33
Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 января заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов по согласованию с Администрацией Президента РК назначен на должность первого заместителя акима. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города и др.

Необходимо отметить, что заместителем акима Астаны Нурлан Нуркенов работал с февраля 2019 года.


Фото: пресс-служба акимата города Астаны
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