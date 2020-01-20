Нурлан Ногаев встретился с послом Беларуси Анатолием Ничкасовым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Анатолием Ничкасовым и вице-президентом Белорусского государственного концерна по нефти и химии Бунаковым А.Н, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу Министерства энергетики РК.
В пресс-службе отметили, стороны обсудили вопросы по проекту текста Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, возможные объемы поставок нефти и нефтепродуктов и другие вопросы.
В целом проект Соглашения рассматривается государственными органами.
«Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу Соглашения, которые будут зависеть от коммерческих интересов хозяйствующих субъектов сторон. Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом. Но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет «проходимая», то такие поставки тоже возможны», - говорится в сообщении.
Необходимо отметить, что в первую очередь надлежит подписать и ратифицировать Соглашение, и второе, необходима коммерческая заинтересованность компаний по поставкам нефти и нефтепродуктов в РБ.
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