+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком

12 Февраля 2020 19:30
Поделиться:
Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 12 февраля в рамках рабочего визита в Москву министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
ЕЭК и Всемирный банк договорились о новых подходах к сотрудничеству
Свыше 111 млн тонн угля добыли в 2019 году в Казахстане За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц Новый состав Коллегии ЕЭК займется устранением односторонних барьеров в ЕАЭС

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Кроме того, министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири – 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе «Запад – Восток» Китайской Народной Республики.

Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран, в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Россия, ЕАЭС,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив