Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 12 февраля в рамках рабочего визита в Москву министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Кроме того, министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири – 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе «Запад – Восток» Китайской Народной Республики.

Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран, в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.