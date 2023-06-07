ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с экс-сотрудниками «БерАли» в городе Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Во встрече приняли участие заместитель председателя АО «Казмунайгаз» Даулетжан Хасанов, руководитель АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай, и экс-сотрудники «БерАли», которые ранее остались без работы.

Нурлан Ногаев призвал собравшихся решать возникающие вопросы за столом переговоров, отметив что местные исполнительные органы и компания «КазМунайГаз» нацелены на конструктивное решение этой ситуации.

В ходе встречи собравшимся была предложена возможность трудоустройства в ТОО «МөлдірМұнайСервис» на долгосрочный период (3 года) с сохранением заработных плат и условий труда.

Глава региона подчеркнул что трудоустройство экс-сотрудников «БерАли» будет производиться в рамках правил АО «КазМунайГаз», согласно которым работники компании проигравшей тендер трудоустраиваются в компанию победителя конкурсных процедур.

Так, с конца 2022 года по текущий момент ежедневно проводится анализ и мониторинг статуса тендерных процедур по 192 договорам – это порядка 15 тысяч человек. В ходе анализа принимаются своевременные меры по недопущению высвобождения работников, проигравших подрядных компаний.

По результатам тендера с новыми подрядными компаниями заключены порядка 57 договоров, основная часть которых – долгосрочные. Также, по инициативе представительства «КазМунайГаз» в тендерную документацию было включено требование о трудоустройстве работников предыдущего подрядчика, согласно данному требованию были трудоустроены более 3 тысяч работников проигравших компаний.

Такого рода меры показали свою эффективность, и являются действенным инструментом по трудоустройству высвобожденных работников проигравших компаний.

В связи с этим экс-сотрудникам «БерАли» было рекомендовано принять предложенный вариант и продолжить работу в оптимальных условиях.

Как отметили представители АО «Казмунайгаз», в случае отказа, во избежания срыва производственных планов АО «Озенмунайгаз», компания победитель конкурсных процедур будет вынуждена взять на предлагаемые экс-сотрудникам «БерАли» рабочие места людей стоящих в очереди на трудоустройство.

- Учитывая ваш опыт работы в нефтегазовой отрасли, вам предлагают трудоустройство в рамках действующих правил АО «Казмунайгаз». Однако, удовлетворить требование о прямом трудоустройстве в АО «Озенмунайгаз» не возможно, это будет несправедливо по отношению к другим жителям города Жанаозен, ждущих своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма. Я предлагаю прислушаться к голосу разума и принять предложение о трудоустройстве, - сказал Нурлан Ногаев. - Местные исполнительные органы будут на постоянной основе продолжать системную работу по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, а также их справедливому распределению между населением.