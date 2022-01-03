Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, недовольными повышением цен на сжиженный газ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Актау, требующими снижения цен на сжиженный нефтяной газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении снижения цены на сжиженный нефтяной газ.

Владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке прняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге.

Как отметил Нурлан Ногаев, Агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении собственников АГЗС на предмет ценового сговора.

В ходе беседы с автовладельцами Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок, не допускать возникновения угрозы жизни и здоровья населения.

Аким области подчеркнул, что решение любых вопросов возможно только посредством конструктивного диалога.

На встрече присутствовали представители Министерства энергетики и Агентства по защите и развитию конкуренции, входящие в состав комиссии, созданной по поручению Премьер-Министра.