Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, недовольными повышением цен на сжиженный газ
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Актау, требующими снижения цен на сжиженный нефтяной газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении снижения цены на сжиженный нефтяной газ.
Владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке прняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге.
Как отметил Нурлан Ногаев, Агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении собственников АГЗС на предмет ценового сговора.
В ходе беседы с автовладельцами Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок, не допускать возникновения угрозы жизни и здоровья населения.
Аким области подчеркнул, что решение любых вопросов возможно только посредством конструктивного диалога.
На встрече присутствовали представители Министерства энергетики и Агентства по защите и развитию конкуренции, входящие в состав комиссии, созданной по поручению Премьер-Министра.
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