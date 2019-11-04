Нурлан Ногаев: У нас есть конкретный план улучшения экологии Атырау

НУР-СУЛТАН - АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал, какие меры предпринимаются местными исполнительными органами для улучшения экологической обстановки региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В данный момент на завершающей стадии находится ПСД по строительству канализационно-очистных сооружений (КОС) на правобережной части Атырау, а строительство КОСа на левом берегу (общая стоимость – 13,3 млрд тенге) закончится в 2020 году.

Стоит напомнить, что существующие сегодня канализационные сооружения были сданы в эксплуатацию в 1978 году, за это время на них не производился капитальный ремонт.

Своевременная очистка стоков, которая станет возможна после введения в эксплуатацию нового КОСа, в первую очередь, важна для экологии. Она предотвращает непоправимое загрязнение водоемов и почвы, грунтовых вод. Загрязненная вода влияет на экосистему в целом.

Наличие очистных сооружений также делает рабочий процесс более экономичным, ведь очищенные сточные воды можно использовать повторно для хозяйственных нужд.

«У нас есть конкретный план улучшения экологии Атырау. В первую очередь, это ввод системы канализационно-очистных сооружений, которой в Атырау, честно говоря, просто не было. Мы практически построили один КОС, второй начнем реконструировать в скором времени», – сказал Нурлан Ногаев.

Сейчас на 476 га функционирующих полей испарений «Тухлая Балка», находящихся на балансе городского акимата, производится подготовка ПСД по будущей рекультивации (стоимость – 193,2 млн тенге). В то же время руководство Атырауского НПЗ, в целях рекультивации 860 га площади этого же отстойника, совместно с национальной компанией «КазМунайГаз» приняло проект «TAZALYQ», проектные работы планируют завершить в первой четверти 2020 года.

Согласно принятому руководством завода меморандуму, рекультивация полей испарений планируется к концу 2022 года. Это серьезно уменьшит воздействие завода на экологию. Также городской акимат разрабатывает проект по рекультивации полей испарения «Черный квадрат», расположенных на правобережной части города (стоимость проекта – 75,5 млн тенге). Данные работы планируется закончить до конца текущего года.

«Канализационные воды без очистки выливались на поля испарений, нанося непоправимый ущерб экологии. После ввода нового КОСа существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении многих лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Поток сточных вод перед тем, как попасть на поля испарений, с запуском КОСа будут проходить полный цикл очищения, тем самым очистятся подземные воды, почва и атмосферный воздух», – отметил Нурлан Ногаев.

В составе сточных вод выделяют 2 основные группы загрязнителей – консервативные и неконсервативные. Консервативные – это такие загрязнители, которые с трудом вступают в химические реакции и практически не поддаются биологическому разложению. К ним можно отнести соли тяжёлых металлов, фенолы, пестициды. А неконсервативные – это такие загрязнители, которые могут в том числе подвергаться процессам самоочищения водоёмов. Кроме этого, в состав сточных вод входят такие неорганические объекты, как частицы грунта, руды и пустой породы, шлака, неорганические соли, кислоты, щёлочи. Есть и органические объекты в виде нефтепродуктов, органической кислоты и т.п. Также в составе сточных вод имеются биологические объекты, такие как грибки, бактерии, дрожжи, в том числе и болезнетворные. Все это, накапливаясь в огромных количествах, не только может нанести ощутимый вред окружающей среде, но и представлять реальную угрозу для населения.

До сегодняшнего дня все эти процессы были настолько неконтролируемы, что ситуацию можно назвать экологической катастрофой. Капитальный ремонт на очистных сооружениях Атырау не проводился более 65 лет. Системы биоочистки давно пришли в полную негодность. Положенный ремонт не выполнялся.

Уменьшить вредное воздействие на окружающую среду – главная задача местных исполнительных органов. В этой связи также уделяется внимание мониторингу вредных выбросов в атмосферу. Из местного бюджета было выделено 172 млн тенге на покупку измерительных приборов, автолаборатории для проведения мониторинга.

На данный момент на территории области действуют 45 станций, ведущих постоянное наблюдение за погодой, из них 17 расположены в районах области. В городе Атырау – 28 станций, из них 20 принадлежат компании НКОК, 4 – АНПЗ и 4 станции – в ведении Атырауского филиала РГП «Казгидромед».

В данное время акимат Атырауской области в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» совместно с алматинской компанией «Экосервис-С» рассматривает возможность создания системы онлайн-мониторинга качества воздуха. В рамках проекта предусматривается установление целевых показателей загрязнения воздуха в областном центре. Данные будут размещаться на геоинформационном портале и на LED-экранах на улицах города.