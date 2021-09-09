Нурлан Ногаев: Трудовые споры должны решаться в правовом поле посредством конструктивного диалога

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел аппаратное совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В ходе аппаратного совещания Нурлан Ногаев акцентировал внимание собравшихся на необходимость неукоснительного выполнения поручений, отраженных в Послании Президента.

В частности, аким области подчеркнул необходимость усилить контроль над обеспечением кормовой базой фермеров в зимний период, подготовкой к отопительному сезону, а также реализацией проектов, направленных на бесперебойное обеспечение населения питьевой водой.

Еще одной немаловажной темой обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в регионе. Нурлан Ногаев поручил отобразить все эти направления в комплексном плане развития Мангистауской области.

«Одним из основных факторов, формирующих доверие населения к государственным органам, является реализация мер отображенных в концепции «Слышащего государства». Государственные служащие должны быть максимально открытыми для жителей региона. В скором времени будет принят ряд мер направленных на усиление взаимодействия акимата с гражданами», - отметил аким области.

Также Нурлан Ногаев затронул вопрос трудовых споров.

«Все трудовые споры должны решаться в правовом поле, посредством конструктивного диалога между работником и работодателем», - подчеркнул аким.

По итогам аппаратного совещания ответственным лицам был дан ряд конкретных поручений.



