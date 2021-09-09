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    20:15, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нурлан Ногаев: Трудовые споры должны решаться в правовом поле посредством конструктивного диалога

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Новый аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел аппаратное совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    В ходе аппаратного совещания Нурлан Ногаев акцентировал внимание собравшихся на необходимость неукоснительного выполнения поручений, отраженных в Послании Президента.

    В частности, аким области подчеркнул необходимость усилить контроль над обеспечением кормовой базой фермеров в зимний период, подготовкой к отопительному сезону, а также реализацией проектов, направленных на бесперебойное обеспечение населения питьевой водой.

    Еще одной немаловажной темой обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в регионе. Нурлан Ногаев поручил отобразить все эти направления в комплексном плане развития Мангистауской области.

    «Одним из основных факторов, формирующих доверие населения к государственным органам, является реализация мер отображенных в концепции «Слышащего государства». Государственные служащие должны быть максимально открытыми для жителей региона. В скором времени будет принят ряд мер направленных на усиление взаимодействия акимата с гражданами», - отметил аким области.

    Также Нурлан Ногаев затронул вопрос трудовых споров.

    «Все трудовые споры должны решаться в правовом поле, посредством конструктивного диалога между работником и работодателем», - подчеркнул аким.

    По итогам аппаратного совещания ответственным лицам был дан ряд конкретных поручений.



    Теги:
    Общество Мангистауская область
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