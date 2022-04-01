Нурлан Ногаев: Связывать будущее детей только с нефтегазовой отраслью - неправильно

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Нурлан Ногаев во второй день рабочей поездки в город Жанаозен посетил ряд социальных объектов в селах Рахат, Тенге и провел встречи с жителями двух пригородных населенных пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи акима области с жителями села Тенге, аким сельского округа Сарсенбек Калаубаев отчитался о проделанной работе в течение года и поделился планами на 2022 год. Аким области Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал собравшихся о проводимой работе в регионе, ответил на вопросы и выслушал предложения местных жителей.

На встрече население интересовали вопросы социальной сферы, занятости, животноводства, получения земельных участков, асфальтирования улиц, здравоохранения и стоимости коммунальных услуг.

Глава региона отметил, что все озвученные проблемы будут решены последовательно, исходя из приоритетов. Он также призвал родителей помочь своим детям правильно выбирать те профессии, которые будут востребованы в будущем.

«Мы должны понять, что в настоящее время связывать будущее только с нефтегазовой отраслью не совсем правильно. Перспективными сферами являются сельское хозяйство, морское дело, IT. Мы должны дать возможность подрастающему поколению раскрыть свой потенциал и талант в направлениях, не связанных с нефтегазовой отраслью. Только в этом случае наши дети будут конкурентоспособными», - сказал Нурлан Ногаев.

К слову, сегодня в селе Тенге проживает 17 700 человек. Всего в селе функционируют три средние школы на 3500 мест и два детских сада. Кроме того, в селе функционируют Центр первичной медико-санитарной помощи, врачебная амбулатория, отделение села Тенге при городском отделении скорой помощи г. Жанаозен. Имеется 84 субъекта малого бизнеса. Село полностью обеспечено питьевой водой, газом и электроэнергией.

Далее Нурлан Ногаев провел встречу с жителями села Рахат и заслушал годовой отчет акима села Осербая Табыншаева. Жители села Рахат подняли вопросы, касающиеся питьевой воды, занятости, благоустройства и озеленения села. В свою очередь, глава региона Нурлан Ногаев проинформировал собравшихся о проводимой работе в области и ответил на их вопросы.

По итогам окончания отчетных встреч аким области провел личный прием граждан в селах Тенге и Рахат.

Село Рахат насчитывает более 42 тысяч жителей. В микрорайонах «Рахат», «Аксу», «Мерей» зарегистрировано 7 630 жилых домов. В селе функционируют три средние школы, один государственный и семь частных детских садов.

В текущем году в микрорайоне «Рахат» предусмотрено строительство автомобильных дорог общей протяженностью 3,6 км по улицам Балауса, Гульдер и Жемисти.

Напомним, Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в город Жанаозен провел встречу с населением пригородного села Кызылсай.